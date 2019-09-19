РИАМО – 19 сен. За три летних месяца в Центре профориентации столичной подземки побывало почти 27 тысяч человек, треть из них составляют школьники и студенты, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Для них провели экскурсии, рассказали об истории, различных подразделениях, профессиях и технических особенностях работы в метро.

«За лето Центр профориентации метро посетили почти 27 тысяч человек, из них 9 тысяч – это школьники и студенты. Всего сотрудники Центра за 3 месяца провели для посетителей 100 экскурсий», – отмечается в сообщении.

С начала 2019 года в Центре профориентации побывало свыше 75,1 тысячи посетителей, из них порядка 30 тысяч –школьники и студенты.

«Центр профориентации – это уникальное выставочное пространство. Здесь можно увидеть самый первый билет для проезда в метро под номером А00001, старые навигационные таблички, фотографии, рабочее место поездного диспетчера и даже часть вагона серии 81-717/714 («Номерной»)», – уточняется в сообщении.

Одним из самых популярных экспонатов у посетителей стал тренажер машиниста вагона типа 81-717 («Номерной») из электродепо «Планерное». С его помощью гости могут попробовать себя в роли машиниста поезда Таганско-Краснопресненской линии.

Всего с начала года сотрудники Центра профориентации метро провели 420 экскурсий.

Центр профориентации на станции «Выставочная» работает ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме праздничных дней. Вход свободный.