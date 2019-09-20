РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 сен. Совещание с представителями садовых товариществ по вопросам регистрации недвижимости на земельных участках проведут в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двадцатого сентября в 11:00 в актовом зале администрации горокруга Красногорск состоится совещание с председателями садоводческих и дачных объединений. На встрече планируется обсудить вопросы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с садоводческими и дачными объединениями граждан, а также тему регистрации объектов недвижимого имущества на участках», – говорится в сообщении.

Мероприятие организовано при поддержке министерства имущественных отношений Московской области. Принять участие могут все желающие.

Администрация горокруга расположена по адресу: город Красногорск, улица Ленина, дом №4.