РИАМО - 19 сен. АО «Ивашково», являющееся собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения в Подмосковье, привлекли к ответственности за неисполнение требований ранее выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ранее компания уже получала предписание об устранении ненадлежащего ухода за земельными участками общей площадью 416,8 гектара.

«В процессе проведения проверки выявлено, что предписание в установленный срок не исполнено. Собственником не проведены работы по зачистке участков от сорной и древесно-кустарниковой растительности. Земельные участки не приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», - говорится в сообщении.

За повторное нарушение законодательства компании также выдали предписание. Материалы дела были переданы в суд. В итоге АО «Ивашково» было оштрафовано на 200 тысяч рублей.