РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 сен. В подмосковных Люберцах в пятницу стартует автопробег «Москва – Байконур – Москва», он посвящен 60-летию РВСН, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В пятницу в Люберцах будет дан старт автопробегу «Москва – Байконур – Москва». В этом году автопробег будет посвящен 60-летию Ракетных войск стратегического назначения, основой которых в 1959 году стал космодром Байконур – родина первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты.

По традиции местом старта автопробега станет Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина, расположенный по адресу: Октябрьский проспект, дом №136. Маршрут автопробега пройдет через города Рязань, Пенза, Самара, Оренбург. По пути следования к ветеранской колонне присоединятся экипажи из других городов России, состоящие из активистов ветеранского движения и членов их семей.

Организаторами акции выступили Межрегиональная общественная организация ветеранов космодрома Байконур при поддержке предприятий корпорации «Роскосмос». Ожидается, что участие в акции примут бывшие военнослужащие Военно-космических сил России.