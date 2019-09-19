РИАМО - 19 сен. Жителя Москвы, работавшего барменом в одном из пабов в центре столицы, осудили за убийство клиента, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по городу.

«Собранные следственными органами <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27- летнему жителю столицы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Утром 2 февраля 2019 года в помещении паба на улице Земляной Вал нашли тело мужчины 1990 года рождения с признаками механической асфиксии. Следователи выяснили, что между посетителем и барменом произошел конфликт, началась драка, в итоге работник заведения задушил мужчину.

Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с выплатой компенсации.