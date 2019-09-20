РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 сен. В нескольких населенных пунктах Домодедова в пятницу проведут отключение электроэнергии, света не будет с 9:00 до 16:00, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: село Михайловское, деревня Полушкино», – говорится в сообщении.

Также отключение электроэнергии пройдет в селе Кузминское, деревне Косино и в микрорайоне Востряково на улицах Вокзальная, Лесная, Луговая, Октябрьская, Рощинская.

Уточнить подробную информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.