РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 сен. В подмосковном Домодедове в связи с ремонтными работами полностью закрыт железнодорожный переезд, соединяющий Садовую улицу и проспект 1-го Мая, он вновь заработает в 6:00 пятницы, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В ночь на пятницу проходят аварийно-ремонтные работы по смене железнодорожного полотна и асфальтового покрытия. В связи с этим проводится полное закрытие движения с пересечением железнодорожных путей Павелецкого направления Московской железной дороги Домодедово - Белые Столбы.

Переезд вновь заработает в 6:00.