РИАМО – 19 сен. Актрисе Анастасии Заворотнюк планируют удалить опухоль мозга, ее готовят к операции, сообщает kp.ru.

Актриса приходит в себя в общей палате, она находится не в коме и может дышать самостоятельно.

«Это говорит о том, что антибиотики подействовали — врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии. Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое», — сказал знакомый с ситуацией хирург-онколог.

Он подчеркнул, что удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае и что у актрисы хорошие шансы.

Ранее пиар-директор Заворотнюк рассказала о том, что состояние актрисы улучшилось и, по прогнозам медиков, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» появился шанс на выздоровление.

По данным ряда СМИ, ранее у 48-летней Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию рака мозга. Актриса попала в реанимацию одной из московских больниц.

СМИ рассказали, что Заворотнюк сделали трепанацию черепа еще весной>>