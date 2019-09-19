РИАМО – 19 сен. У железнодорожной станции Лобня починят три тротуара, построят новую парковку и пешеходную дорожку, работы проводятся в рамках запуска МЦД-1 от Лобни до Одинцова, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«К запуску МЦД-1 в Лобне продолжаются работы по ремонту двух тротуаров на улице Павлика Морозова и на участке от станции Лобня до дороги Хлебниково – Рогачево общей протяженностью 1,3 километра. В настоящее время на улице Ленина ведется строительство тротуара протяженностью 30 метров и дополнительной парковки более чем на 170 машино-мест», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Кроме того, на улице Вокзальная завершен ремонт тротуара длиной свыше 70 метров.

В Подмосковье продолжаются работы по ремонту прилегающих территорий у 16 станций МЦД-1 и МЦД-2.

Всего к запуску первых двух линий будет отремонтировано 24 дороги и 11 тротуаров. Также в рамках программы по безопасности дорожного движения оборудуют два пешеходных перехода и две остановки общественного транспорта.

«Эти мероприятия позволят жителям комфортно добираться на общественном транспорте или пешком до станций. Для автомобилистов оборудуют девять парковок, сделают комфортные подъезды и выезды для машин», – уточняется в материале.

Рядом со станциями разобьют газоны, посадят деревья и кустарники, установят уличное освещение, лавочки и урны, проведут работы по устройству ограничительных столбиков, пешеходных ограждений и навигационных указателей.

Запуск МДЦ создаст качественно новый вид пригородного пассажирского транспорта. Реализация МЦД-1 и МЦД-2 позволит создать пассажирскую транспортную инфраструктуру в шаговой доступности для 2 миллионов жителей Московской области и улучшит транспортную доступность шести подмосковных городов.

С началом движения по МЦД поезда будут курсировать с интервалом 5-6 минут в часы пик. На МЦД будут курсировать новые поезда повышенного комфорта «Иволга».

Диаметры вместо радиусов: как МЦД «сблизят» Москву и Подмосковье>>