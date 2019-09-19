РИАМО – 19 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о реализации нацпроектов в столице и отметил, что к концу года объем инвестиций в экономику города может составить рекордные 2,6 триллиона рублей, сообщается на сайте правительства России.

«Я думаю, мы до конца года достигнем объема инвестиций 2,6 триллиона рублей – огромные, рекордные инвестиции. Увеличение за предыдущие годы – более чем в два раза. Это дает основу для развития других отраслей. В частности, неплохо развивается обрабатывающая промышленность, особенно высокотехнологичные отрасли, такие как производство медицинских препаратов, оборудования, транспорта, другие направления. Там рост около 9,5%», – сказал Собянин.

Он добавил, что показатель валового регионального продукта (ВРП) вырос в столице на 15% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, рост поступлений в бюджет от подоходного налога составил больше 10%, налога на прибыль – больше 15%.

«Что касается национальных проектов в части социальной направленности, мы видим, что большинство этих показателей тоже выполняется. По строительству жилья в городе мы практически уже приблизились к целевому показателю 3,6 миллиона квадратных метров», – подчеркнул мэр Москвы.

Он также отметил, что в столице наблюдается снижение детской и взрослой смертности, улучшается оказание первичной медицинской помощи. Планируется за полгода закрыть нехватку врачей.