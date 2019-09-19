РИАМО - 19 сен. В городском округе Шаховская жилищные инспекторы проверили готовность домов к отопительному сезону, взяты на контроль обращения местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

В четверг руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина и главный федеральный инспектор по Московской области Александр Петухов совершили рабочую поездку в Шаховскую. Они оценили результаты подготовки жилищного фонда к предстоящему осенне-зимнему периоду. В объезде также приняли участие глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

«В городском округе работает единственная управляющая организация – муниципальное предприятие коммунального хозяйства «Шаховская». Ольга Федина и Александр Петухов осмотрели находящиеся в ее управлении многоквартирные дома № 10, 12, 14, 16 и 18 по улице Базаева, а также дома № 48, 50, 51, 51А и 52 по 1-й Советской улице», — говорится в сообщении.

Подготовка к сезону должна была закончиться 15 сентября. Все дома имели подписанные паспорта готовности. Однако инспекторы нашли нарушения — подтопленные подвалы, неудовлетворительное состояние подъездов, отмосток и цоколей, незапертые электрощиты и выходы на чердаки. С нарушениями оказались оформлены и сами паспорта готовности.

УК получит предписания на устранение всех нарушений в кратчайшие сроки. Также в отношении организации и ее должностных лиц составят протоколы об административной ответственности.

Федина и Петухов ответила на вопросы местных жителей об уборке домов и придомовых территорий, капремонте, плате за ЖКХ. Все обращения Госжилинспекция взяла на контроль.

«Шаховская – одно из самых отдаленных и малонаселенных муниципальных образований Московской области. Другая особенность городского округа – единственная управляющая организация. Поэтому обеспечению в городском округе комфортных и безопасных условий жизни мы уделяем особое внимание – ведь здесь много специфических моментов», - прокомментировала Федина.