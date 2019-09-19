РИАМО - 19 сен. В течение трех лет в Москве около 140 поликлиник планируется реконструировать под новые стандарты, которые согласованы с министерством здравоохранения РФ, сообщается на сайте правительства РФ.

О реализации нацпроектов в Москве в том числе в сфере здравоохранения мэр столицы Сергей Собянин рассказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Был создан проект современной поликлиники – новый дизайн, новая логистика. И под это созданы проекты реконструкции и ремонта значительного количества клиник, которые находятся в морально устаревшем состоянии. Со следующего года 50 поликлиник будут запущены в этот проект. В целом в течение трех лет около 140 поликлиник будут реконструированы под новые стандарты, которые согласованы с министерством здравоохранения», — сказал Собянин.

Он уточнил, что пока в проекте 134 медучреждения, но он может пополняться. Это поликлиники, построенные 20-40 лет назад, им нужна серьезная модернизация.

Помимо ремонтов намечена целая программа обновления оборудования.

«Мы провели недавно торги по закупке оборудования для УЗИ, другого оборудования. Добились, чтобы на торгах присутствовали производители этого оборудования. В дальнейшем будем заключать договоры с контрактом жизненного цикла», — сказал мэр.

По словам Собянина, в столице наблюдается снижение детской и взрослой смертности, улучшается оказание первичной медицинской помощи. Планируется за полгода закрыть нехватку врачей.