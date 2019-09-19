РИАМО - 19 сен. В Москве уже в четверг и в ночь на пятницу ожидаются первые заморозки, из-за этого столичным водителям рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

По сообщению МЧС, ожидается от -1 до -3 градусов. На дорогах может образоваться гололедица. Неблагоприятные погодные условия продержатся в городе до выходных.

«Центр организации дорожного движения призывает водителей отказаться от использования личных автомобилей в ночное время при передвижении по городу и пользоваться городским транспортом. Непогода и первая гололедица могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе», — говорится в сообщении.

Водителей просят быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы избежать роста числа ДТП и осложнения ситуации на дорогах.