РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В Подольске сотрудники ГИБДД рассказали воспитанникам детского сада №54 о необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасности во дворах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в детском саду №54 «Жар-птица» микрорайона Кузнечики состоялось тематическое занятие, в котором дошкольники не только играли и танцевали, но и изучали правила безопасного нахождения в дорожно-транспортной среде.

«Инспектор пропаганды безопасности дорожного движения наглядно показала ребятам, как правильно переходить проезжую часть по пешеходному переходу, напомнила значения основных дорожных знаков, а также рассказала о существующих «дорожных ловушках», особенно часто встречающихся в любом дворе», – говорится в сообщении.

Затем сотрудники полиции совместно с педагогами провели мастер-класс по изготовлению световозвращателей. Госавтоинспекторы напомнили о необходимости использования таких элементов на верхней одежде, показав, как правильно их расположить, чтобы водитель смог вовремя заметить пешехода в темное время суток.