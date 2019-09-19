РИАМО – 19 сен. В Ленинском округе Подмосковья выявили 92 самостроя, из них один снесли, 14 привели в соответствие, по 40 объектам дела находятся в судах, по остальным составлены дорожные карты, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В администрации муниципалитета под председательством первого заместителя начальника Главгосстройнадзора Московской области Тамерлана Алборова прошло рабочее совещание по вопросу выработки мер по пресечению самовольного строительства на территории городского округа.

«Ленинский городской округ находится в «красной» зоне по показателю №23 «Недопущение строительства объектов самовольной застройки» в «Рейтинге-50» по оценке эффективности работы органов местного самоуправления Московской области за первое полугодие 2019 года. Поэтому городской округ попал в список муниципалитетов, в которых требуется «подтянуть» и активизировать работу по выявлению и принятию мер, по уже установленным, самовольным объектам», – сказал Алборов.

Он уточнил, что в городском округе выявили 92 самовольных постройки, 60 из них обнаружили инспекторы Главгосстройнадзора региона, а 32 – представители администрации.

На сегодняшний день из 92 строений, один объект уже снесен, 14 приведены в соответствие, по 40 объектам дела находятся в судах. По остальным составлены дорожные карты.

Администрации городского округа поставлена задача «подтянуться» и активизировать работу по пресечению нового самовольного строительства и принятию мер по уже выявленным незаконным объектам.

По словам руководителя надзорного ведомства Артура Гарибяна, на сегодняшний день Главгосстройнадзором региона выявлено 1,2 тысячи объектов самовольного строительства на территории Московской области.

Он разъяснил, что больше всего таких объектов обнаружено в городском округе Мытищи (79 объектов), Одинцовском городском округе (71 объект), Раменском городском округе (58), городском округе Подольск (56 объектов), городском округе Солнечногорск (42), городском округе Балашиха (32), городском округе Красногорск (26), городском округе Чехов (21) и городском округе Лобня (12).