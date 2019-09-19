РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 сен. В подмосковном Красногорске компенсацию на приобретение ребенку одежды для посещения школы оформили 640 многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«С начала года 640 многодетных семей из городского округа Красногорск оформили выплату на школьную форму», – сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

Она пояснила, что право на выплату имеет один из родителей или законных представителей детей из многодетных семей, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в регионе, осуществляющих образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Исключение составляют случаи обеспечения обучающихся одеждой, форменной одеждой, иным вещевым имуществом, обмундированием, установленные законодательством Московской области. Подать заявление можно не позднее 5 декабря текущего года.

«Выплата предоставляется на каждого обучающегося из многодетной семьи один раз в календарном году в размере 3 тысяч рублей. Выплаты не суммируются в случае, если заявитель не воспользовался своим правом на их получение в предыдущие годы», – добавляется в сообщении.

Подать заявление можно через портал госуслуг Московской области. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Красногорского управления соцзащиты населения.