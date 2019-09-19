РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 сен. Работы по ремонту дорог к СНТ «Изумруд-1» и «Просека» в подмосковном Домодедове завершатся до 15 октября, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В городском округе Домодедово уже приступили к ремонту дорог к СНТ «Изумруд-1» и к СНТ «Просека» <…> общей протяженностью 1,48 километра на 18,67 миллиона рублей. Срок окончания работ – до 15 октября. Кроме того, за счет местного бюджета уже отремонтированы дороги к СНТ «Ласточка» в микрорайоне Южный», – говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье в 2019 году отремонтируют 60 дорог, ведущих к дачным участкам.

«Проведение ремонта на автодорогах позволило обеспечить комфортный подъезд к 85 тысячам дачных участков, по которым передвигаются более 250 тысяч жителей Подмосковья и Москвы», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.