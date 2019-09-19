РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Администраторы УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска посетили тренинг по антиконфликтности «Десять шагов навстречу друг другу», сообщается на странице «УСЦ Юность» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг в универсальном спортивном центре «Юность» микрорайона Климовск прошла встреча психологов центра «Юность» с администраторами спортцентра.

«На тренинге с участниками проводили упражнение, направленное на перенос внешнего диалога с конфликтующей стороной во внутренний – «Десять шагов навстречу друг другу». Отработка этого навыка поможет лучше понимать преследуемую цель в конфликте, осознать и отслеживать чувства, возникающие в конфликтном противостоянии, а также дает понимание мотивов поведения противоположной стороны», – говорится в сообщении.

Занятие проводили психологи центра «Юность» Анна Филаткина и Полина Кузьмина.