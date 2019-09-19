РИАМО - 19 сен. В Московскую областную больницу имени профессора Розанова в Пушкинском округе доставили новое оборудование – два рентген-аппарат «С-дуга», их будут использовать в первом хирургическом и травматологическом отделениях, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Главное предназначение рентгенохирургических систем С-дуга - качественная и достоверная визуализация проникающих лечебных процедур при минимальном уровне облучения. Эта установка, наряду с использованием эндоскопических методов лечения, компьютерной томографии, методов ультразвуковой диагностики, позволит вывести операции, проводимые в больнице, на новый уровень и существенно расширить их перечень», - сказал главный врач больницы Владимир Мануйлов.

Аппараты закупили по госпрограмме Московской области «Здравоохранение Подмосковья». По словам главвврача, эта закупка позволит сократить время проведения операций в больнице. Кроме того, Мануйлов отметил, врачи уже используют оборудование. Так, например, успешно прошла операция по удалению каммней их желчных путей.

«Развитие здравоохранения, улучшение качества оказания медицинской помощи напрямую связано с возможностями материально-диагностической базы медицинских организаций. Поэтому мы продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники новым оборудованием», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, за сентябрь в Подмосковье закупили 21 аппарат УЗИ, а также оборудование для мониторинга работы сердца на сумму в 5,5 миллионов рублей.