РИАМО – 19 сен. Транспортно-пересадочный узел «Рязанская», который объединит четыре вида транспорта, планируют достроить в столице в 2020 году, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время ведутся активные строительные работы. Один из сложнейших транспортных хабов Москва увидит в следующем году», – сказал директор по ТПУ ООО «Мосинжинвест» (дочерняя компания АО «Мосинжпроект») Антон Татарчук.

Он пояснил, что платформа Карачарово, которая войдет в состав ТПУ, может стать стартовой платформой новой высокоскоростной магистрали Москва – Казань.

По мнению Татарчука, транспортно-пересадочный узел «Рязанская» – это один из самых сложных проектов ТПУ на сегодняшний день.

«Он включает в себя четыре вида транспорта. Это уже запущенное МЦК, две станции метро (Большой кольцевой и Некрасовской линии метро), железнодорожная платформа Карачарово, где в перспективе возможна организация стартовой платформы новой высокоскоростной магистрали Москва – Казань», – уточнил он.

ТПУ «Рязанская» располагается на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и МЦК. Основой узла станут две строящихся станции «Нижегородская» Некрасовской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК.

Помимо этого, ТПУ объединит платформу Горьковского направления Московской железной дороги и наземный общественный транспорт.