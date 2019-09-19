РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 19 сен. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова 30 сентября встретится с жителями, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова 30 сентября в 18:00 в актовом зале Дворца культуры «Энергетик» проведет открытую встречу с населением», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Ленина, дом №3.