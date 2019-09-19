РИАМО - 19 сен. В конце текущей недели в Подмосковье и Москве погода ухудшится, будет холодно, ожидается мокрый снег, в начале новой недели тепла также не будет – температура составит только плюс 5-10 градусов днем, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В понедельник атмосферное давление вырастет, осадки постепенно прекратятся, но особого тепла пока ждать не стоит. В Московском регионе днем всего плюс 5-10 градусов», — говорится в сообщении.

До этого жителей Московского региона предупредили о резком изменении погоды 22 сентября. В Центральном федеральном округе ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер – порывы будут достигать 17-22 метров в секунду. Ожидаются резкие колебания температуры и атмосферного давления.

В отдельных районах не исключено налипание мокрого снега, однако на большей части территории из-за ветра он все же не удержится на ветках деревьев.

Температура будет ниже нормы на 4-5 градусов.