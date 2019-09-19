РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В Подольске в четверг сотрудники пожарно-спасательного гарнизона рассказали воспитанникам детского сада №13 об особенностях своей профессии, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг огнеборцы 77 пожарно-спасательной части Подольского пожарно-спасательного гарнизона посетили воспитанников детского сада №13 «Теремок».

«Дети с интересом рассматривали пожарную машину, отсеки, а также познакомились с пожарным расчетом: пожарными и водителем. Ребята слушали рассказ о том, чем укомплектована машина, какими средствами пожарные пользуются при тушении, рассмотрели средства защиты от огня, увидели боевую одежду. Дети с интересом заглянули и в кабину машины, где каждый смог посидеть», – говорится в сообщении.

В ходе встречи огнеборцы рассказали детям и о том, как разворачивают пожарные рукава, объяснили, как подают по ним воду. Также пожарные познакомили детсадовцев с защитными средствами при работе в задымленных помещениях, а в завершение мероприятия ребята померили кислородную маску.