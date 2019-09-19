РИАМО – 19 сен. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в 2020 году в России повысят минимальный размер оплаты труда до 12130 рублей, сообщает kp.ru.

МРОТ увеличится на 850 рублей.

«Рассмотрим законопроект о повышении минимального размера оплаты труда <…> Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимум», – заявил Медведев на заседании правительства.

Ранее премьер-министр рассказал о том, что расходы федерального бюджета на 2020-2022 годы будут расти и сохранять социальную направленность, а социальная помощь в стране станет «более адресной».