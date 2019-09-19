РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 сен. Сергей Гриздренко и Ольга Колесникова стали 1400-й парой, которую зарегистрировали в отделе №2 Балашихинского управления ЗАГС в микрорайоне Железнодорожный, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС по Московской области.

«В Железнодорожном зарегистрирована 1400-ая пара молодоженов. Счастливыми обладателями «юбилейного» номера стали Сергей Гриздренко и Ольга Колесникова», – говорится в сообщении.

Сотрудники органа ЗАГС пожелали новобрачным любви, семейного счастья, благополучия и взаимопонимания, а также вручили поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Всего в первом полугодии текущего года в Подмосковье заключили более 29 тысяч браков.