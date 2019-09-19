РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Горячее водоснабжение временно не подается в дома ЖК «Весенний» подмосковного Подольска из-за остановки котла на котельной, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые собственники и жители жилого комплекса «Весенний» в Подольске, в четверг, 19 сентября, в 16:00 произошла аварийная остановка котельной. Причиной послужила остановка котла», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что сотрудники эксплуатирующей организации уже приступили к устранению аварии.