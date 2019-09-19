РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 сен. Ученики школы №2 подмосковных Котельников собрали 2,5 тонны макулатуры в рамках участия в эколого-просветительском проекте «Бумажный Бум», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Второй год подряд Котельниковская школа №2 принимает участие во Всероссийском эколого-просветительском проекте «Бумажный Бум». В этом году учащимися с 1 по 11 класс было собрано приблизительно 2,5 тонны макулатуры, таким образом было сохранено 18 деревьев», – говорится в сообщении.

Проект направлен на привлечение внимания подрастающего поколения к необходимости вторичного использования природных ресурсов.