РИАМО – 19 сен. Три грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе развязки с Липецкой улицей, перекрыто движение по правой и двум средним полосам, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства столицы.

«На внутренней стороне МКАД в районе развязки с Липецкой улицей произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Предварительно, без пострадавших. На месте оперативные службы», – говорится в сообщении.

Из-за ДТП перекрыто движение по правой и двум средним полосам.

«По возможности объезжайте – движение затруднено», – заключается в сообщении.