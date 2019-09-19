РИАМО - 19 сен. В местах установки комплексов фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья количество погибших в ДТП уменьшилось на 58%, всего в регионе установлено 1237 стационарных и 200 передвижных комплексов, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Виктор Щулепников.

«Водители часто ругают комплексы (фотовидеофиксации – ред.): якобы они не предупреждают нарушения, а нацелены исключительно на карательные меры. Статистика нам говорит, что в местах установки комплексов количество погибших снижается более чем на 50%», - сказал Щулепников.

В Подмосковье за первое полугодие 2019 года в местах установки комплексов фотовидеофиксации произошло 429 ДТП (на 26,4% меньше аналогичного периода прошлого года). В них погибли 58 человек (снижение на 58%); ранены 522 человека (снижение на 27,8%).

Региональная система фотовидеофиксации нарушений ПДД включает 1237 стационарных и 200 передвижных комплексов. 17 из них перенастроены на фиксацию средней скорости движения автомобилей. При этом, по словам Щулепникова, количество штрафов для водителей после нововведения не возросло.

«Резкого роста фиксации нарушений мы не видим. Основная задача комплексов по фиксации средней скорости – пресечь так называемую миграцию очагов ДТП вследствие привыкания водителей к комплексу фотовидеофиксации. Рубежом контроля является не конкретная точка, а участок протяженностью несколько километров», - пояснил он.