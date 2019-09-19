РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Московской области проведет прием жителей Люберец 20 сентября, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«20 сентября с 16:00 до 18:00 в здании МУ МВД России «Люберецкое» будет осуществлять прием граждан заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Вадим Фомченков по вопросам, касающимся деятельности полиции», – говорится в сообщении.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8(495)554-83-88 или 8(495)554-90-90. Прием будет проводиться по адресу: улица Котельническая, дом 7А. На приеме необходимо при себе иметь паспорт.