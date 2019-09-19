РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 сен. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с представителями администрации Балашихи, отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» провели мониторинг состояния пешеходных переходов и аварийных участков возле Балашихинского лицея в рамках акции «Дорога к школе», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Акция «Дорога к школе» проводится в России с 2015 года и направлена на выявление опасных для детей участков на пути к учебным заведениям. Там, где необходимо, устанавливают знаки, светофоры, наносят разметку, ремонтируют пешеходное ограждение. Акцию, которая проходит в разных регионах России, провели в Балашихе впервые.

«По Балашихинскому лицею в ОНФ поступило около 10 обращений от жителей округа по безопасности передвижения школьников через дорогу. Рядом большой сельскохозяйственный рынок, пересечение с центральной улицей города, объездная дорога. В местах проведения акции в Подмосковье число ДТП с детьми сократилось вдвое», – сказал представитель регионального отделения ОНФ в Московской области Петр Попов.

Он добавил, что основной пешеходный переход к лицею расположен на проспекте Ленина. Но по дороге к лицею, со стороны улицы Быковского, до 2018 года тоже был переход, однако из-за того, что он упирался в сооружение теплосетей, его ликвидировали. Многие продолжают нарушать ПДД и перебегают дорогу в неположенном месте. Это и стало поводом для беспокойства администрации лицея и родителей.

Главный специалист отдела дорог управления дорог и транспорта администрации Балашихи Кирилл Волковский рассказал, что пешеходный переход на проспекте Ленина, прилегающий к Балашихинскому лицею, полностью отвечает требованиям национального ГОСТа.

«Есть разметка с желтым наполнением, искусственные дорожные неровности, знаки со светодиодной индикацией на консоли и пешеходный светофор Т-7. А наземный переход на улице Быковского, который существовал до 2018 года, не отвечает требованиям безопасности дорожного движения», – пояснил Волковский.

По итогам выездной проверки было принято решение на улице Быковского восстановить пешеходное ограждение по дороге к лицею, разобрать тротуарную плитку и увеличить высоту бордюра.

Активисты ОНФ проконтролируют решения, принятые в ходе выездной проверки.

Движение ОНФ с 2015 года проводит работу по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи школ и контролирует исполнение указов президента России, куда входит и безопасность дорожного движения, в том числе обустройство пешеходных переходов вблизи школ.