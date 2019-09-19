РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В подмосковном Подольске в преддверии Дня города торжественно вручили паспорта 12 школьникам, достигшим 14-летнего возраста, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница администрации округа.

В четверг в администрации Подольска прошла торжественная церемония вручения паспортов.

«Паспорта гражданина Российской Федерации вручили 12 горожанам, достигшим 14-летнего возраста, в преддверии Дня города», – сказала сотрудница администрации округа.