РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Замглавы администрации подмосковного Подольска Алексей Кук в четверг торжественно открыл выставку, посвященную деятельности Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольском краеведческом музее в четверг, 19 сентября, открылась постоянно действующая экспозиция, рассказывающая об основных направлениях деятельности ЦНИИТОЧМАШ. Она приурочена к 75-летию института и ежегодному профессиональному празднику работников российской оборонной промышленности – Дню оружейника», – говорится в сообщении.

На церемонии открытия Кук вместе с начальником НИЦ испытаний и экспериментальных исследований ВВСТ Сергеем Карасевым Торжественно перерезал красную ленточку.

Кук поздравил руководство ЦНИИТОЧМАШ с открытием выставки и отметил, что благодаря ей все увидят, что Подольск тоже является оружейной столицей, на территории которой успешно действуют уникальные предприятия.

После ознакомления с экспозицией на первом этаже краеведческого музея состоялась церемония награждения 13 заслуженных работников ЦНИИТОЧМАШ. Отличившимся сотрудникам вручили медали «За безупречную службу» I степени, а также благодарственные письма и почетные грамоты.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения входит в состав государственной корпорации «Ростех» и является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, а также средств защиты вооружения и военной техники от высокоточного оружия.