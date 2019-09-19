РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 19 сен. В подмосковном Дзержинском открылся бесплатный консультационный центр для детей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

Уникальный проект бесплатной помощи родителям в вопросах воспитания детей «Счастливая семья» стартовал в Подмосковье в августе 2019 года при поддержке министерства образования Московской области. Карта бесплатных консультационных центров по воспитанию детей опубликована на официальном сайте проекта.

«Бесплатный консультационный центр для детей открылся в Дзержинском. Служба ранней помощи работает в детсаду №9 «Созвездие» по адресу: улица Ленина, дом №1», – говорится в сообщении.

Обратиться туда можно по телефонам: 8(496)613–62–54, 8(495)550–10–79, 8(495)550–23–91 либо через сайт.

Адресные консультации проводят педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по инклюзивному образованию. Получить бесплатные рекомендации профессионалов могут родители детей от 0 до 18 лет.

На интерактивную карту нанесены консультационные центры, работающие в рамках проекта «Счастливая семья». В описании на карте можно посмотреть адреса центров и другие контактные данные. Также помощь оказывают в центрах, размещенных на базе детских садов, центров сопровождения замещающих семей, центров психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи.