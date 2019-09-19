РИАМО – 19 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил со вступлением в должность главы Башкортостана Радия Хабирова.

Хабиров вступил в должность главы Башкирии в четверг. На выборах главы региона он набрал более 80% голосов избирателей.

«Дорогой Радий Фаритович, от всей души поздравляю со вступлением в должность главы Башкортостана! Вы всегда профессионально и добросовестно работали на различных постах: и в администрации президента, и после в Красногорске, выполняя сложную и важную работу на благо жителей. За короткое время вы смогли показать очень заметные преобразования. Вас до сих пор вспоминают добрым словом», – написал Воробьев на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Губернатор Подмосковья уверен, что Хабиров на новом посту проявит все свои лучшие качества.

«Нет сомнения, что на новой высокой позиции и с таким же уровнем доверия вы обеспечите развитие любимой, родной для вас республики. Я желаю, чтобы ваша команда и дальше работала на результат и достигала его. Успехов, здоровья и благополучия!» – резюмировал Воробьев.

Хабиров родился в 1964 году, закончил юридический факультет Башкирского государственного университета. С 2003 по 2008 год был руководителем администрации президента Республики Башкортостан, с 2009 года – заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике. С марта 2017 года по октябрь 2018 года – глава городского округа Красногорск Московской области.