РИАМО - 19 сен. Актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался из-за продолжительной болезни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Артист скончался на 63 году жизни.

«С.В. Афанасьев в 1990 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играл в спектаклях Ростовского театра драмы имени М.Горького, Московского театра «Вернисаж», – говорится в сообщении.

В творческой биографии Афанасьева 87 киноролей. Он известен зрителю по работам в фильмах и сериалах, среди которых «Час Волкова», «Охота на гения», «Земский доктор. Возвращение», «Анна-детективъ», «Чернобыль: Зона отчуждения».