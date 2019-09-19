РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Митрополит Ювеналий вручил орден преподобного Серафима Саровского настоятелю Троицкого собора Подольска Александру Ганабе во время божественной литургии, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Троицком соборе в четверг прошла божественная литургия, которую провел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В этот день верующие вспоминают чудо Архистратига Божия Михаила, бывшего в Хонех. Знаменательно, что 40 лет назад в этот день принял священный сан диакон сельского прихода Александр Ганаба, который является настоятелем Троицкого собора Подольска, где служит уже почти 30 лет.

«Во время проповеди был оглашен указ Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, высоко оценившего многолетний усердный труд протоиерея Александра Ганабы. В связи с 40-летием служения в сане пресвитера настоятель Троицкого собора города Подольска был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени. Пожелав отцу Александру здоровья, помощи Божией, митрополит Ювеналий подарил ему икону с образом Спасителя Иисуса Христа», – говорится в сообщении.

Как отметил митрополит Ювеналий, богослужение в храме всегда торжественное, радостное, объединяющее, а праздник чуда Архистратига Михаила в Хонех веками служил укреплению христианской веры.

Праздничное богослужение посетили сотни верующих и глава округа Николай Пестов, который вместе с протоиереем Александром Ганабой поблагодарил митрополита Крутицкого и преподнес ему небесную мантию с изображением Божией Матери Смоленской, а также мантию для дней Великого поста с изображением святого Ювеналия, патриарха Иерусалимского и святителя Андрея Критского.

«В эти дни мы встречаем 238-ю годовщину со дня придания Подольску статуса города. В ближайшее время Московская область будет отмечать свое 90-летие, и за это время 42 года митрополит Ювеналий управляет своей твердой рукой Московской епархией. В сложные годы богоборчества, в великие годы возрождения и духовного подъема он направлял нашу духовную жизнь. Особенно радостно подольчанам, что с 2002 года он носит и высокое звание почетного гражданина города Подольска», – отметил Пестов.