РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 сен. В жилом комплексе «Белая Дача» подмосковных Котельников приступили к отделке подъездов и входных групп, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Сотрудники администрации Котельников провели плановые еженедельные проверки жилых комплексов «Белая Дача» и «Котельнические высотки».

«В ЖК «Белая Дача» завершается строительство корпусов 6А и 7А. В данный момент здесь проводятся работы по монтажу слаботочных систем и благоустройству дворовой части. Ведутся работы по кирпичной кладке стен и перегородок и отделочные работы мест общего пользования и входных групп», – говорится в сообщении.

Также в ЖК завершаются отделочные работы и гидроизоляция подземного паркинга. Ведется благоустройство, проводят установку малых архитектурных форм. Продолжается подготовительная работа для проведения итоговой проверки Главгосстройнадзора Подмосковья.

«В ЖК «Котельнические высотки» на данный момент работают 318 человек. Здесь продолжаются фасадные работы и устройство ограждений балконов. Ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, а также благоустройство территории», – подчеркивается в материале.

На объекте завершаются работы по монтажу системы пожаротушения подземного паркинга и отделочные работы. Также продолжаются работы по монтажу слаботочных систем в квартирах и местах общего пользования. Рабочие приступили к монтажу радиаторов отопления.