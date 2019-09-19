РИАМО - 19 сен. В 19 парках департамента культуры Москвы будут проходить бесплатные занятия спортом и танцами, тренировки дыхательной гимнастики цигун, футбольные игры и уроки сальсы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Московские парки подготовили осеннюю программу активного отдыха для любого возраста. В «Северном Тушине», например, набирают группу футболистов от 4 лет, «Ходынское поле» зовет всех желающих на цигун, а «Сокольники» - на танцы», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, занятия потребуют от москвичей только спортинвентарь, а на некоторые мероприятия понадобиться предварительная регистрация. Площадками станут парк Победы, «Сокольники», «Кузьминки», «Северное Тушино» и других зонах отдыха.

Например, в Таганском парке организуют секцию единоборств для детей от шести до 15 лет. Занятия с элементами бокса, кикбоксинга и вольной борьбы будут проводить по понедельникам, средам и пятницам с 17:00 до 18:00 и по субботам с 12:00 до 13:30.

В Воронцовский парке регулярно будут проходить как занятия по общей физподготовке, так и тренировки «Ловкая скакалка», на которых ребят от четырех до 14 лет научат прыгать через скакалку и выполнять разные трюки.

«Познакомиться с гимнастикой цигун приглашает парк «Ходынское поле». <…> Тренировка цигун — это своеобразная медитация, которая позволяет остановить поток мыслей, расслабить мышцы и избавиться от стресса. Тренировки в парке будет проводить сертифицированный инструктор с международной квалификацией. Занятия будут проходить с 20:00 по вторникам и четвергам», - говорится в сообщении.

Также по вечерам в парках «Сокольники», «Красная Пресня» и «Кузьминки» будут заниматься танцами, в том числе брейк-летиксом и зумбой. А в Петровском парке по вторникам и четвергам с 20:00 до 21:00 и по субботам с 10:00 до 11:00 для будет проводиться танцевальная фитнес-программа Salsation, участников которой обучат сальсе.

Подробное расписание занятий представлено на сайтах зон отдыха.