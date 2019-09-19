РИАМО – 19 сен. Столичные власти согласовали Либертарианской партии проведение митинга в поддержку политических заключенных на проспекте Академика Сахарова на 28 сентября, сообщил в Twitter-аккаунте один из лидеров партии Михаил Светов.

«Нам только что согласовали митинг на Сахарова. Ранее по этой же заявке мы получили отказ, но, как и с митингом «За Голунова», власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв «Московского Дела», «дела ФБК» и всех политзаключенных», – написал Светов.

Ожидается, что в митинге примут участие около 20 тысяч человек. Акция продлится с 15:00 до 17:00.