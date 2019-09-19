РИАМО – 19 сен. Порядка 1,5 тысячи искусственных неровностей обустроят на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья до 15 ноября, сообщил в четверг на пресс-конференции РИАМО начальник управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

«Мы в этом году объявили программу по успокоению движения в Подмосковье. На региональных и муниципальных дорогах до 15 ноября будет установлено 1,5 тысячи искусственных дорожных неровностей. Количество их по сравнению с прошлым годом возросло в восемь раз», – сказал Щулепников.

Он пояснил, что «лежачие полицейские» будут установлены в потенциально аварийных местах, например, вблизи школ и на прямых участках дорог в населенных пунктах.

Щулепников добавил, что в регионе близится к завершению работа по приведению в соответствие Госстандарту пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.

В 2019 году возле школ будет обустроено более 350 зебр, установлено свыше 60 искусственных дорожных неровностей. Кроме того, в ряде сельских населенных пунктов строят тротуары, устанавливают светофоры типа Т.7 (мигающий желтый сигнал).

«В августе вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов поручил оцифровать все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Московская область стала одним из первых регионов, выполнивших работы в кратчайшие сроки», – подчеркнул Щулепников.

По его словам, все зебры, ведущие к образовательным учреждениям, включены в региональную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.