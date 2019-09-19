РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 сен. Красноухих черепах, обитающих в фонтане в парке Красногорска, отправили на зимовку в теплое помещение, сообщил заведующий детским городком «Сказочный» Андрей Концевой.

«Черепах из фонтана в детском городке «Сказочный» отправили на зимовку. Холодный сезон они проведут в лаборатории профессионального аквариумиста, где им создадут все необходимые условия. А когда потеплеет, черепахи вернутся в фонтан», – сказал Концевой.

Нынешним летом жители округа принесли черепах в красногорский парк. Началось заселение фонтана с трех черепашек. На сегодняшний день их уже девять.

Красноухая черепаха (также называемая желтобрюхой) – самая распространенная среди любителей домашних черепах. Отличительной чертой такой черепахи является характерная красная полоса, которая начинается от глаз и продолжается по шее. Верхняя часть панциря у нее округлая и гладкая, панцирь оливково-зеленый с черными и желтыми линиями. Так как красноухая черепаха – это водный вид, то большую часть времени она проводит в воде, причем для комфортного существования вода должна быть пресной, чистой и теплой (выше 20 градусов).