РИАМО – 19 сен. В 2020 году размер материнского капитала в России увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.



Накануне об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии в кабмине.

«На эти цели правительство намерено выделить 325 миллиардов рублей. Голикова также добавила, что в 2020 году российские власти возобновят практику индексации маткапитала», – отмечается в сообщении.

В свою очередь депутат Госдумы Тамара Плетнева пояснила, что материнский капитал используется сегодня на оплату обучения детей и покупки жилья. Самое главное – из капитала каждый месяц можно брать пособие.



Материнский капитал в России выплачивают с января 2007 года. Его можно получить за рождение или усыновление второго и последующих детей. Его можно потратить в том числе на приобретение, строительство или реконструкцию жилья, погашение первоначального взноса по ипотеке, уплату цены при долевом строительстве.