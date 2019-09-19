РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 сен. В школах подмосковных Котельников провели антинаркотическую акцию, в ней приняли участие порядка 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«На территории городского округа Котельники в рамках региональной антитеррористической кампании прошла широкомасштабная акция – Единый день обучающих семинаров. В ней приняли участие ученики 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов из всех школ города – всего около 500 человек», – говорится в сообщении.

Волонтеры антинаркотического движения «Московский областной Волонтерский патруль» в каждой школе провели познавательную беседу, направленную на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Данная акция в горокруге прошла впервые.