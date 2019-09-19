РИАМО - 19 сен. Сотрудники службы-112 могут оказывать помощь жителям Подмосковья, которые находятся за пределами региона, подписано соглашение об информационном сотрудничестве с Рязанской, Ярославской, Тверской и Владимирской областями, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Сотрудничество организовано в первую очередь для удобства жителям приграничных районов, ведь протяженность границ Московской области - более 1,2 тысячи километров.

«Часто бывают случаи, когда жители Подмосковья обращаются на единый номер спасения 112 с просьбой оказать помощь своим родным и близким, находящимся в другом регионе. А в чрезвычайных ситуациях важна каждая минута. Для оказания оперативной помощи в таких случаях были заключены соглашения об информационном взаимодействии с соседними регионами», — говорится в сообщении.

К примеру, если на единый номер спасения «112» поступает вызов от заявителя из Подмосковья, пожилые родители которого живут в Тверской области и им необходимо вызвать скорую помощь, оператор системы-112 Московской области примет информацию и через специальное программное обеспечение передаст карточку происшествия в систему-112 Тверской области. Местный оператор организует реагирование экстренных служб.

В Подмосковье налажено информационное взаимодействие между системами-112 в Москвой, организовано информационное взаимодействие в телефонном режиме со всеми субъектами Российской Федерации.

«С начала 2019 года операторы системы-112 Московской области передали более 34 тысяч вызовов в соседние регионы. <…> В ближайшее время мы планируем заключить подобное соглашение со Смоленской, Калужской и Тульской областями», - отметил начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Подмосковья Сергей Самолевский.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории страны. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. С начала эксплуатации операторы приняли и обработали более 33 миллионов вызовов от жителей и гостей Подмосковья. Развитие системы-112 осуществляется в рамках реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья».