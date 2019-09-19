РИАМО – 19 сен. Директор Росгвардии Виктор Золотов полагает, что арестованному актеру Павлу Устинову следует назначить наказание в виде условного срока на один год, передает в четверг «Интерфакс».

В то же время блогер Владислав Синица, по мнению Золлтова, заслуживает более сурового наказания.

«Суд ведь принимает решения. Я бы со своей стороны ну максимум бы дал 1 год условно. А эти 3,5 года (назначенные Устинову – ред.) я бы перевел на Синицу. Вот моя точка зрения», – заявил Золотов журналистам в четверг.

Синица получил 5 лет лишения свободы за призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

«Ему дали пять, по-моему, вот еще 3,5 года за призывы убивать жен, детей. Я считаю, что он еще малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался», – дополнил глава Росгвардии.

На этой неделе Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, он сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо силовику. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Сам Устинов отрицает вину.