РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 сен. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи 20 сентября откроют ярмарку «День города Балашиха» на улице Советской, 25, она продлится до 22 сентября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«20 сентября (2019 года – ред.) мы открываем в микрорайоне Железнодорожный тематическую ярмарку «День города Балашиха». Приглашаем всех жителей к нам присоединиться, приобрести для себя и своей семьи интересные товары», – сказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что на ярмарке в микрорайоне Железнодорожный посетителям представят широкий ассортимент продуктов питания, праздничного декора, сувениров ручной работы и изделий из текстиля.

Тематическая ярмарка будет работать до 22 сентября.