РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 сен. Более 3 тысяч учащихся школ Балашихи приняли участие в региональном этапе Всероссийского экологического диктанта, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Ученики из 32 школ Балашихи приняли участие в региональном этапе Всероссийского экологического диктанта. Он проводится с целью популяризации знаний об экологии для учеников с 7 по 9 классы в школах Московской области. Работу выполнили 3 142 балашихинских школьника», – сказала методист учебно-методического центра Балашихи Виктория Барышникова.

Она добавила, что на выполнение задания школьникам давалось 40 минут. Они должны были ответить на 20 вопросов теста разного уровня сложности.

После подведения итогов ученики, набравшие максимальное количество баллов, примут участие во Всероссийском этапе конкурса.