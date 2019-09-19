РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. Подольский спортсмен Сергей Емелин стал серебряным призером чемпионата мира по греко-римской борьбе в Казахстане, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ПЦСК «Витязь».

«В Казахстане 17 сентября прошел финал чемпионат Европы по греко-римской борьбе, в котором представитель ПЦСК (Подольского центрального спортивного клуба – ред.) «Витязь» Емелин уступил японцу Кенитиро Фумите со счетом 5:10. Мужская сборная России по греко-римской борьбе выиграла общекомандный зачет чемпионата. Россияне завоевали две золотые и три серебряные медали. Подольский спортсмен Емелин стал серебряным призером в весовой категории до 60 килограммов», – сказал сотрудник пресс-службы.

По словам тренера спортсмена и вице-президента Федерации греко-римской борьбы Подольска Валерия Романова, Емелин хоть и не боролся до этого с Кенитиро, но отсмотрел почти все выступления японского спортсмена.

«Конечно, мы надеялись на золото, но борьба – это такой вид спорта, где малейшая ошибка может привести к поражению. Нельзя было при счете 5:0 в твою пользу лезть в захват на чемпионате мира. Но Сергей очень, видимо, хотел завершить схватку досрочно и попался на контрприем. Как бы там ни было, лицензия на Олимпийские игры 2020 года в Токио для нашей сборной заработана Емелиным по праву», – пояснил Романов.

Емелин в 2018 году завоевал титул чемпиона мира и чемпиона Европы. Ему всего 24 года.