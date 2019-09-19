РИАМО – 19 сен. В предстоящие выходные в столице изменят схему движения на ряде улиц из-за фестиваля «Круг света», мотофестиваля и Московского марафона, автолюбителям рекомендуют заранее планировать маршрут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В связи с проведением городского осеннего мотофестиваля и подготовкой к нему с 00:01 19 сентября до 00:01 20 сентября ограничат движение по одной полосе в каждом направлении на участке проспекта Академика Сахарова. Нельзя будет проехать от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка, улицы Маши Порываевой», – говорится в сообщении.

С 00:01 20 сентября до 00:01 22 сентября этот участок проспекта Академика Сахарова будет полностью недоступен для автомобилистов.

Кроме того, 21 сентября с 03:00 до 23:59 перекроют движение на участке проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы.

А с 11:15 21 сентября нельзя будет проехать по Садовому кольцу. Открывать проезжую часть начнут по мере прохождения колонны.

Кроме того, 22 сентября центр столицы перекроют для проведения Московского марафона.

Для водителей закроют ряд набережных, среди которых Софийская, Раушская, Космодамианская, Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Новодевичья и Фрунзенская.

Нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Тестовской, Мантулинской, Баррикадной и Большая Якиманка, улицам 1905 года, Красная Пресня и Крымский Вал. Движение перекроют на улицах Большая Полянка, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховой, в Крымском и Якиманском проездах, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и от станции метро «Пушкинская» до Тверского бульвара, перечисляется на сайте.

Перекрытия введут и в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары.

Помимо этого, перекрытия и ограничения движения будут введены в связи с проведением фестиваля «Круг света».